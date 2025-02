DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verteidigt am Mittwochvormittag Tendenz

Kursentwicklung

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 36,99 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie um 09:07 Uhr im XETRA-Handel bei 36,99 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zog in der Spitze bis auf 37,05 EUR an. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sank bis auf 36,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 36,99 EUR. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 74.649 Aktien.

Am 23.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 18,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 33,03 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 10,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem DHL Group (ex Deutsche Post) seine Aktionäre 2023 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,86 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 40,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2024. Das EPS wurde auf 0,64 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,68 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) mit einem Umsatz von insgesamt 20,59 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,40 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,16 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 05.03.2026.

Den erwarteten Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,81 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

