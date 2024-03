DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag mit grünen Vorzeichen

DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 38,86 EUR zu.

Um 11:48 Uhr wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 38,86 EUR nach oben. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zog in der Spitze bis auf 38,92 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 38,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 458.443 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Bei 47,05 EUR markierte der Titel am 01.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 17,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 36,04 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 7,26 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,86 EUR. Im Vorjahr erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 44,84 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 06.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,83 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,01 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat DHL Group (ex Deutsche Post) im vergangenen Quartal 21.348,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 23.776,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 07.05.2024 erwartet. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 3,15 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

