DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Freitagmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 38,06 EUR ab.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 38,06 EUR abwärts. In der Spitze fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 37,83 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 429.363 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2023 auf bis zu 47,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 23,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 36,04 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 5,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,86 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,91 EUR.

Am 06.03.2024 lud DHL Group (ex Deutsche Post) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,83 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,01 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat DHL Group (ex Deutsche Post) im vergangenen Quartal 21.348,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 23.776,00 EUR umsetzen können.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 13.05.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn in Höhe von 3,08 EUR je Aktie aus.

