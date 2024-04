DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Freitagnachmittag in Rot

DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 38,23 EUR.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 38,23 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 37,83 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.550.546 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2023 auf bis zu 47,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 23,06 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,04 EUR am 27.10.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 5,74 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,86 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 43,91 EUR.

Am 06.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,83 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 21.348,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 23.776,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 07.05.2024 gerechnet. Am 13.05.2025 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn in Höhe von 3,08 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 mit grünem Vorzeichen

Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 bewegt sich zum Start im Plus

Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in Grün