DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 37,99 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 37,99 EUR. Zwischenzeitlich weitete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 37,93 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 81.956 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,05 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 23,84 Prozent Luft nach oben. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,04 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,86 EUR. Im Vorjahr erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Durchschnitt mit 43,91 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 06.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,83 EUR gegenüber 1,01 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,21 Prozent auf 21.348,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23.776,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2024 terminiert. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,08 EUR fest.

