DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag stabil

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 45,85 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 45,85 EUR. Bei 46,20 EUR markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging bis auf 45,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,19 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 271.767 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.07.2023 auf bis zu 46,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,68 EUR. Mit Abgaben von 35,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 49,28 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 03.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,75 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,08 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,41 Prozent zurück. Hier wurden 20.918,00 EUR gegenüber 22.593,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 01.08.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 01.08.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,44 EUR in den Büchern stehen haben wird.

