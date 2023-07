DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von DHL Group (ex Deutsche Post)

Notierung im Blick

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 45,78 EUR.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 45,78 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 45,70 EUR. Bei 46,19 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 517.090 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Bei einem Wert von 46,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.07.2023). 0,91 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 29,68 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 35,18 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 49,28 EUR.

Am 03.05.2023 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,75 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,08 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat DHL Group (ex Deutsche Post) im vergangenen Quartal 20.918,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 22.593,00 EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2023 präsentieren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 01.08.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,44 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in DHL Group (ex Deutsche Post) abgeworfen

Erste Schätzungen: DHL Group (ex Deutsche Post) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

DHL-Aktie in Grün: E-Lkw der Deutschen Post sollen in Hauptstadtregion zum Einsatz kommen