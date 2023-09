DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,0 Prozent auf 40,49 EUR.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,0 Prozent auf 40,49 EUR ab. Im Tief verlor die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 40,46 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,05 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.073.733 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2023 markierte das Papier bei 47,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,19 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 29,68 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 26,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 49,03 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Am 01.08.2023 lud DHL Group (ex Deutsche Post) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) mit einem Umsatz von insgesamt 20.094,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24.029,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 16,38 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 05.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,37 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DHL Group-Aktie gibt nach: Mehr Beschwerden über Postdienstleistungen seit Jahresbeginn

DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) eingefahren

Börse Frankfurt in Grün: DAX liegt am Donnerstagnachmittag im Plus