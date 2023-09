DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Bären lasten am Dienstagnachmittag auf DHL Group (ex Deutsche Post)

DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 6,2 Prozent im Minus bei 39,17 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 6,2 Prozent auf 39,17 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 39,04 EUR ab. Bei 41,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 3.372.444 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,68 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 31,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 49,05 EUR.

Am 01.08.2023 lud DHL Group (ex Deutsche Post) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,80 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 20.094,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 24.029,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 05.11.2024.

Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,37 EUR je Aktie.

