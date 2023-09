DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf DHL Group (ex Deutsche Post)-Kurs

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 41,10 EUR abwärts.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 41,10 EUR ab. Im Tief verlor die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 41,03 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,05 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 123.050 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,05 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2022 bei 29,68 EUR. Mit Abgaben von 27,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,03 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,17 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16,38 Prozent zurück. Hier wurden 20.094,00 EUR gegenüber 24.029,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 08.11.2023 gerechnet. Schätzungsweise am 05.11.2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 3,37 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

