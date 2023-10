DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Donnerstagmittag mit Kurseinbußen

So bewegt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 38,30 EUR ab.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 38,30 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab in der Spitze bis auf 37,98 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,07 EUR. Bisher wurden via XETRA 376.983 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,05 EUR erreichte der Titel am 31.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 22,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 33,25 EUR. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 15,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Durchschnitt mit 50,36 EUR.

Am 01.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,80 EUR, nach 1,17 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 20.094,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 16,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 24.029,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 05.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 3,21 EUR im Jahr 2023 aus.

