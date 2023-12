DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Dienstagmittag südwärts

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 45,52 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 45,52 EUR. Das bisherige Tagestief markierte DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 45,47 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 45,67 EUR. Bisher wurden heute 435.295 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.

Am 31.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 3,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.12.2022 bei 34,09 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 25,12 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 47,00 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,68 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DHL Group (ex Deutsche Post) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,01 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19.398,00 EUR – das entspricht einem Minus von 19,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24.038,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 06.03.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.03.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,17 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

