DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verteuert sich am Dienstagnachmittag

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 45,88 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 45,88 EUR zu. In der Spitze legte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 46,00 EUR zu. Bei 45,67 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 806.327 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,55 Prozent. Bei 34,09 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wird bei 47,00 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.11.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,68 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,01 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 19.398,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 19,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 24.038,00 EUR erwirtschaftet worden.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 06.03.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 05.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,17 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

