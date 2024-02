DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag mit Kursabschlägen

DHL Group (ex Deutsche Post) im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 42,95 EUR ab.

Um 09:06 Uhr rutschte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 42,95 EUR ab. Im Tief verlor die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 42,87 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,99 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 110.523 Stück.

Am 01.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,05 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,53 Prozent hinzugewinnen. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,04 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,86 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 48,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.11.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,01 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 19.398,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 24.038,00 EUR umgesetzt worden waren.

DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 06.03.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.03.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 3,15 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich schwächer

DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 10 Jahren eingefahren

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 beginnt Handel in der Verlustzone