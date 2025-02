DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag gefragt

DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 36,73 EUR.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte um 11:46 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 36,73 EUR. Kurzfristig markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 37,03 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 36,57 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 428.942 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.02.2024 bei 43,66 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Am 14.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,03 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 10,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,86 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 40,50 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Am 05.11.2024 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,64 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20,59 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 19,40 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 05.03.2026.

Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,81 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Aktienempfehlung DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Anleger in Europa warten auf Impulse: Euro STOXX 50 pendelt zum Start des Mittwochshandels um seinen Schlusskurs vom Dienstag

Erste Schätzungen: DHL Group (ex Deutsche Post) legt Quartalsergebnis vor