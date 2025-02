DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verteuert sich am Donnerstagvormittag

Blick auf DHL Group (ex Deutsche Post)-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 36,76 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 36,76 EUR. Kurzfristig markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 36,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 36,57 EUR. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 132.183 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.02.2024 bei 43,66 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 18,76 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 33,03 EUR am 14.01.2025. Mit einem Kursverlust von 10,15 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem DHL Group (ex Deutsche Post) seine Aktionäre 2023 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,86 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 40,50 EUR an.

Am 05.11.2024 legte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,64 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,68 EUR je Aktie eingenommen. DHL Group (ex Deutsche Post) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,59 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19,40 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.03.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 05.03.2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,81 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

