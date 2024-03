DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Mittwochmittag gestärkt

Aktie im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 38,88 EUR zu.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 38,88 EUR. In der Spitze gewann die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 38,93 EUR. Bei 38,72 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 319.863 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,05 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 21,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 36,04 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,32 Prozent.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,88 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 44,84 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an.

Am 06.03.2024 lud DHL Group (ex Deutsche Post) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,83 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,21 Prozent zurück. Hier wurden 21.348,00 EUR gegenüber 23.776,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 13.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 3,15 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

