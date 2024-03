DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittwochnachmittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 38,90 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,2 Prozent auf 38,90 EUR. Bei 38,97 EUR erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,72 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 674.388 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 36,04 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,37 Prozent.

Zuletzt erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,88 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 44,84 EUR an.

Am 06.03.2024 legte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,83 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,01 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,21 Prozent auf 21.348,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23.776,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 13.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,15 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

