DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Donnerstagmittag verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 42,18 EUR ab.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 42,18 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 42,01 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 42,75 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.959.347 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 44,27 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 4,72 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.01.2025 bei 33,03 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,69 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,90 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,69 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,95 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DHL Group (ex Deutsche Post) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,83 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22,70 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 08.05.2025 erwartet. Am 30.04.2026 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,14 EUR fest.

