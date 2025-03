DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Donnerstagvormittag nahe Vortagesschluss

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 42,86 EUR.

Im XETRA-Handel kam die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie um 09:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 42,86 EUR. Bei 42,91 EUR erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das bisherige Tagestief markierte DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 42,75 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 42,75 EUR. Bisher wurden via XETRA 190.097 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,27 EUR. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 3,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 33,03 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 22,94 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,90 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,69 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Am 06.03.2025 äußerte sich DHL Group (ex Deutsche Post) zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,95 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,83 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21,35 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22,70 Mrd. EUR ausgewiesen.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 08.05.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 30.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,14 EUR je Aktie belaufen.

