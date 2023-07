DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) macht am Donnerstagmittag Boden gut

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 46,32 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere um 11:47 Uhr 1,2 Prozent. Bei 46,35 EUR markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 45,73 EUR. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 296.942 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 46,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.07.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 0,08 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 29,68 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 35,93 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 49,28 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte DHL Group (ex Deutsche Post) am 03.05.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,75 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat DHL Group (ex Deutsche Post) im vergangenen Quartal 20.918,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 22.593,00 EUR umsetzen können.

DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 01.08.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 01.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 3,44 EUR im Jahr 2023 aus.

