DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

Notierung im Blick

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 46,19 EUR. Kurzfristig markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 46,44 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 45,73 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 806.377 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 46,44 EUR erreichte der Titel am 20.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 0,54 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (29,68 EUR). Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 55,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 49,28 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte DHL Group (ex Deutsche Post) am 03.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,75 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. DHL Group (ex Deutsche Post) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20.918,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.593,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2023 vorlegen. Am 01.08.2024 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

In der DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,44 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in DHL Group (ex Deutsche Post) abgeworfen

Erste Schätzungen: DHL Group (ex Deutsche Post) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

DHL-Aktie in Grün: E-Lkw der Deutschen Post sollen in Hauptstadtregion zum Einsatz kommen