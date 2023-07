DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Donnerstagvormittag nahe Vortagesschluss

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Im XETRA-Handel kam die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 45,76 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 45,76 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 45,77 EUR zu. In der Spitze fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 45,63 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 45,73 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 39.510 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 19.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 0,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (29,68 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 49,28 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Am 03.05.2023 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,75 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,08 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,41 Prozent auf 20.918,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.593,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 01.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 01.08.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,44 EUR je Aktie belaufen.

