DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag in Grün

So entwickelt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 39,69 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 39,69 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 39,77 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 39,30 EUR. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.350.906 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.07.2023 bei 47,05 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 18,53 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (29,68 EUR). Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 25,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 49,05 EUR aus.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 20.094,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 24.029,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 05.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2023 3,34 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

