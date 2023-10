DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 37,43 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 37,43 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bisher bei 37,29 EUR. Bei 37,52 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 82.064 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2023 auf bis zu 47,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Am 22.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,25 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 11,18 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,36 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Am 01.08.2023 lud DHL Group (ex Deutsche Post) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS belief sich auf 0,80 EUR gegenüber 1,17 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 20.094,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 24.029,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.11.2023 präsentieren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 05.11.2024 präsentieren.

In der DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,21 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

