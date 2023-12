DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verzeichnet am Nachmittag Verluste

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 44,87 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 44,87 EUR abwärts. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 44,34 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,62 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.063.441 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2023 auf bis zu 47,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 4,85 Prozent Luft nach oben. Bei 34,09 EUR fiel das Papier am 20.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 24,04 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Durchschnitt mit 47,00 EUR.

Am 08.11.2023 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 24.038,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 19.398,00 EUR.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.03.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 05.03.2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,17 EUR fest.

