DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Freitagmittag freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 37,05 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere um 11:48 Uhr 1,3 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 37,05 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 36,67 EUR. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 462.887 Aktien.

Bei 43,66 EUR markierte der Titel am 23.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 15,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 33,03 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 10,85 Prozent wieder erreichen.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,86 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 40,50 EUR an.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 05.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,64 EUR gegenüber 0,68 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20,59 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 19,40 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 06.03.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 05.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,81 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

