DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Freitagvormittag im Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 36,77 EUR.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 36,77 EUR zu. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 36,84 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 36,67 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 69.484 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.02.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 15,77 Prozent niedriger. Am 14.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,03 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 10,17 Prozent Luft nach unten.

Nachdem DHL Group (ex Deutsche Post) seine Aktionäre 2023 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,86 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 40,50 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,64 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20,59 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,40 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 06.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 05.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,81 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

