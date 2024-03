DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Donnerstagnachmittag in Grün

DHL Group (ex Deutsche Post) im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 39,11 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 39,11 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 39,45 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,34 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.108.213 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 36,04 EUR ab. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 7,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,88 EUR. Im Vorjahr erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 44,84 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 06.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,83 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,01 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,21 Prozent auf 21.348,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 23.776,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 07.05.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 13.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,15 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX notiert nachmittags im Minus

Montagshandel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 am Nachmittag in der Verlustzone