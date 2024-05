DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagnachmittag billiger

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 39,32 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 39,32 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 39,28 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 708.245 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 16,42 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 36,04 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 8,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,87 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 43,63 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 07.05.2024 vor. Das EPS lag bei 0,63 EUR. Im letzten Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 0,76 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) 20,25 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 20,92 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 01.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 3,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

