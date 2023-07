DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) fällt am Freitagmittag

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 45,96 EUR abwärts.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 0,7 Prozent auf 45,96 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 45,92 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 46,32 EUR. Bisher wurden via XETRA 282.606 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,44 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 1,03 Prozent niedriger. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 29,68 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 35,43 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 49,28 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DHL Group (ex Deutsche Post) am 03.05.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,75 EUR, nach 1,08 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 20.918,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 22.593,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 01.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 3,44 EUR im Jahr 2023 aus.

