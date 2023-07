DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Freitagnachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 46,12 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 46,12 EUR ab. In der Spitze fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 45,87 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,32 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.046.225 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 20.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 46,44 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,68 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,68 EUR. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 55,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 49,28 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DHL Group (ex Deutsche Post) am 03.05.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,75 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,08 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,41 Prozent auf 20.918,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.593,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 01.08.2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 01.08.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,44 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

