DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 46,00 EUR abwärts.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,6 Prozent auf 46,00 EUR nach. Im Tief verlor die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 45,99 EUR. Bei 46,32 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 66.069 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.07.2023 bei 46,44 EUR. Gewinne von 0,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 29,68 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,49 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 49,28 EUR aus.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 03.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. DHL Group (ex Deutsche Post) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,75 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,08 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,41 Prozent zurück. Hier wurden 20.918,00 EUR gegenüber 22.593,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 01.08.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 3,44 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

