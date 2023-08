DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagnachmittag mit Aufschlag

DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 43,01 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 43,01 EUR zu. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 43,27 EUR zu. Bei 42,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 474.494 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 31.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,05 EUR. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 8,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 29,68 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,14 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. DHL Group (ex Deutsche Post) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,80 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,17 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 20.094,00 EUR – eine Minderung von 16,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 24.029,00 EUR eingefahren.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 05.11.2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 3,38 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

