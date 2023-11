DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagvormittag in Grün

DHL Group (ex Deutsche Post) im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 41,08 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 41,08 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 41,14 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 60.723 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 47,05 EUR markierte der Titel am 31.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,52 Prozent hinzugewinnen. Bei 34,09 EUR fiel das Papier am 20.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 17,03 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 47,41 EUR an.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,68 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,01 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 19,30 Prozent auf 19.398,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24.038,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 3,17 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

