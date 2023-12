DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Donnerstagnachmittag nahezu unverändert

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 44,90 EUR zeigte sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 44,90 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf 45,17 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Abwärtsbewegung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging bis auf 44,66 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,87 EUR. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 668.586 Stück gehandelt.

Am 31.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,05 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 34,60 EUR. Dieser Wert wurde am 22.12.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 22,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,00 EUR aus.

Am 08.11.2023 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,68 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,01 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 19,30 Prozent zurück. Hier wurden 19.398,00 EUR gegenüber 24.038,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 06.03.2024 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 05.03.2025 präsentieren.

Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,17 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels fester

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht letztendlich Gewinne