DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Mittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 44,25 EUR.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 44,25 EUR zu. Bei 44,37 EUR erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 44,01 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 152.567 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2023 auf bis zu 47,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Am 26.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 36,04 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,00 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Am 08.11.2023 lud DHL Group (ex Deutsche Post) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,68 EUR, nach 1,01 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19,30 Prozent auf 19.398,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 24.038,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2023 3,16 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter

Schwacher Handel: Euro STOXX 50 sackt am Freitagnachmittag ab

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 mittags stärker