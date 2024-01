DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 44,33 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bisher bei 44,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,01 EUR. Bisher wurden via XETRA 362.685 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.07.2023 bei 47,05 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,14 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,04 EUR am 26.10.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 18,70 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,00 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) mit einem Umsatz von insgesamt 19.398,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24.038,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,30 Prozent verringert.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 06.03.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 05.03.2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 3,16 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

