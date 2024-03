DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag im Plus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 39,87 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 39,87 EUR. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 39,96 EUR zu. Bei 39,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.122.345 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2023 auf bis zu 47,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 18,01 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,04 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 9,61 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,88 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wird bei 44,84 EUR angegeben.

Am 06.03.2024 äußerte sich DHL Group (ex Deutsche Post) zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,83 EUR gegenüber 1,01 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,21 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 21.348,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 23.776,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 07.05.2024 vorlegen. Am 13.05.2025 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2024 3,15 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX notiert nachmittags im Minus

Montagshandel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 am Nachmittag in der Verlustzone