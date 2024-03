DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gewinnt am Vormittag an Fahrt

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 39,60 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 39,60 EUR. Im Tageshoch stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 39,67 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,60 EUR. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 296.452 Stück gehandelt.

Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 18,80 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 36,04 EUR. Mit einem Kursverlust von 9,00 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,88 EUR aus. Analysten bewerten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Durchschnitt mit 44,84 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 06.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,83 EUR, nach 1,01 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) 21.348,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 23.776,00 EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 13.05.2025.

In der DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,15 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

