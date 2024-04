DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zieht am Mittag an

So entwickelt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 38,70 EUR nach oben.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 38,70 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf 38,91 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 428.520 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 47,05 EUR. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 17,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 36,04 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 7,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,86 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,91 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 06.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,83 EUR gegenüber 1,01 EUR im Vorjahresquartal. DHL Group (ex Deutsche Post) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21,35 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,78 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 07.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 13.05.2025 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

In der DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,08 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 mit grünem Vorzeichen

Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 bewegt sich zum Start im Plus

Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in Grün