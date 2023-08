DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag gesucht

Blick auf DHL Group (ex Deutsche Post)-Kurs

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 43,32 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 43,41 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 43,16 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 194.388 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,05 EUR an. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 7,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,68 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 45,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 49,14 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,17 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 20.094,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 16,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 24.029,00 EUR erwirtschaftet worden.

DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2023 3,38 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

