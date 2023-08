DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger greifen bei DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag zu

Kursentwicklung

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 43,17 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 43,17 EUR. Den Tageshöchststand markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 43,21 EUR. Bei 43,16 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 31.010 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,05 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 8,98 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2022 bei 29,68 EUR. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 31,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 49,14 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Am 01.08.2023 äußerte sich DHL Group (ex Deutsche Post) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,38 Prozent auf 20.094,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 24.029,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 05.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn in Höhe von 3,38 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

