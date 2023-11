DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag nahe Nulllinie

Blick auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Bei der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 40,93 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:47 Uhr bei der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 40,93 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 41,10 EUR. In der Spitze büßte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 40,86 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 41,02 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 298.789 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Bei 47,05 EUR markierte der Titel am 31.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 14,94 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.12.2022 (34,09 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 47,41 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.11.2023. Das EPS belief sich auf 0,68 EUR gegenüber 1,01 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 19.398,00 EUR, gegenüber 24.038,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,30 Prozent präsentiert.

Am 06.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 05.03.2025 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn in Höhe von 3,17 EUR je Aktie aus.

