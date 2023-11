DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) macht am Nachmittag Boden gut

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 41,08 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 41,08 EUR. Im Tageshoch stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 41,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,02 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 574.548 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 31.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 12,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 34,09 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 20,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 47,41 EUR an.

Am 08.11.2023 lud DHL Group (ex Deutsche Post) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 19,30 Prozent auf 19.398,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24.038,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.03.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 05.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,17 EUR fest.

