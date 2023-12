DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Vormittag freundlich

Blick auf DHL Group (ex Deutsche Post)-Kurs

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 45,13 EUR.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 45,13 EUR zu. Bei 45,13 EUR markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,01 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 52.906 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2023 erreicht. 4,24 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 34,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 23,33 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,00 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.11.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,01 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,30 Prozent auf 19.398,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 24.038,00 EUR gelegen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 06.03.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,17 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

STOXX-Handel Euro STOXX 50 gibt zum Handelsende nach

Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag leichter

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart in Grün