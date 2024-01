DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagnachmittag nahe Vortagesniveau

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 44,38 EUR.

Mit einem Wert von 44,38 EUR bewegte sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zog in der Spitze bis auf 44,88 EUR an. Die größten Abgaben verzeichnete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 44,29 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 402.447 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Bei einem Wert von 47,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,02 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 36,04 EUR ab. Mit Abgaben von 18,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,00 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,68 EUR gegenüber 1,01 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 19,30 Prozent zurück. Hier wurden 19.398,00 EUR gegenüber 24.038,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 06.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 05.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 3,16 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

