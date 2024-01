DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag freundlich

Kursentwicklung

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 44,79 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere um 09:07 Uhr 1,0 Prozent. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zog in der Spitze bis auf 44,88 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 44,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 65.961 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2023 bei 36,04 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,54 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 47,00 EUR an.

DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) 19.398,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 19,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 24.038,00 EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 06.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 05.03.2025 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2023 3,16 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

