DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Freitagnachmittag seitwärts

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 43,48 EUR.

Mit einem Kurs von 43,48 EUR zeigte sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zog in der Spitze bis auf 43,66 EUR an. Die Abwärtsbewegung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging bis auf 43,36 EUR. Bei 43,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 863.603 Stück gehandelt.

Am 01.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 8,21 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 36,04 EUR. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 17,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,86 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 48,29 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Am 08.11.2023 äußerte sich DHL Group (ex Deutsche Post) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,01 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19.398,00 EUR – das entspricht einem Minus von 19,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24.038,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,15 EUR in den Büchern stehen haben wird.

