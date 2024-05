DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 38,71 EUR.

Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 38,71 EUR. Die Abwärtsbewegung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging bis auf 38,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,18 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 416.938 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 17,72 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 36,04 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,91 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,87 EUR. Analysten bewerten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Durchschnitt mit 43,63 EUR.

Am 07.05.2024 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,76 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 20,92 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 20,25 Mrd. EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q2 2024 wird am 01.08.2024 erwartet. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,00 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

